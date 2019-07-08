Сучасний стан українського футболу: хто переможе футбольні функціонери чи політики?

8 липня, 14:00 - Інформування громадськості щодо ситуації в українському футболі

Організатор: Громадська організація «Академія футболу».

Учасники: Елізбар Сарія - президент Благодійної організації «Київщина футбольна», заступник голови ГО «Київська обласна федерація футболу», член реорганізаційної комісії КОФФ; Олександр Тютюн - голова ГО «Київська обласна федерація футболу» у 1998 – 2015рр., заслужений працівник фізичної культури і спорту України; Ігор Ковалевич - президент ГО «Академія футболу» та ФК «Борисфен»; Надія Скрицька - адвокат, кандидат юридичних наук; Олексій Драчов - заступник голови ГО «Школа футбольного арбітру імені І.О. Качара», кандидат юридичних наук.

Коротко. Мета пресконференції - інформування громадськості щодо ситуації в українському футболі та процесів реорганізації регіональних федерацій футболу, зокрема, ГО «Київська обласна федерація футболу».

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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