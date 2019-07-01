Як Україна вшанує п'яту річницю звільнення міст сходу?
Організатор: Український інститут національної пам'яті.
Учасники: Володимир В’ятрович - голова Українського інституту національної пам’яті; Олександр Харченко – генеральний директор Укрінформу; Олександр Терещенко – ветеран російсько-української війни, кавалер Ордену «За мужність» ІІІ ступеню, заступник міністра у справах ветеранів України; Людмила Рибченко – заступник генерального директора Національного музею історії України у Другій світовій війні.
Коротко. Відразу після пресконференції о 13:00 усі охочі матимуть змогу взяти участь у відкритті фотовиставки «Вертаємо своє» до 5-річчя звільнення міст сходу України у вікнах Укрінформу.
Детальніше за посиланням: http://bit.ly/2REXrUv
Підсумкові матеріали:
Відео з прес-конференції:
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