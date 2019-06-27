«Тарас Шевченко єднає народи». Результати ІV Міжнародного проєкту-конкурсу

27 червня, 16:00 - Презентація здобутків проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи»

Організатори: Укрінформ; Міжнародна ліга «Матері і сестри - молоді України» за сприяння Національної ради жінок України, Міністерства інформаційної політики України, Міністерства культури України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Всеукраїнської інноваційної освітньої платформи «Сходи в майбутнє», Товариства «Знання» України.

До участі запрошені: Валентина Ковальська - народна артистка України, співачка, актриса, член журі проекту-конкурсу; Лариса Хоролець - акторка театру та кіно, драматург, політик, народна артистка УРСР, перший міністр культури України; Сергій Тримбач - український кінокритик, заступник голови Національної спілки кінематографістів України; Олександр Денисенко - український драматург, режисер-сценарист; Роман Коваль - український громадський діяч, письменник, краєзнавець, академік Академії наук вищої освіти України; Антонія Цвід - українська письменниця, член НСПУ; Людмила Порохняк-Гановська - голова Національної ради жінок України; Ігор Найда - лідер Всеукраїнської інноваційної освітньої платформи «Сходи в майбутнє», координатор експертної платформи «ПРО S VІТА», меценат проекту; Микола Гуменюк - голова корпорації «Юрія-Фарм», меценат проекту; Петро Кузик - громадський та політичний діяч, меценат проекту.

Коротко. Учасники пресконференції презентують здобутки проєкту-конкурсу у 2019 році, оголосять про встановлення нового Шевченківського рекорду України, оприлюднять результати цьогорічного конкурсу та імена переможців номінації «Наживо», «Відеоформат» і «Мій Шевченко». Також вони відзначать перших переможців цього року в започаткованих Оргкомітетом у 2017 році позаконкурсних номінаціях: «Поза часом», «Пам'ять», та новозапочаткованої номінації «Поклик серця».

Довідково. Міжнародний проєкт-конкурс «Тарас Шевченко єднає народи» започатковано у 2016 році Послом Миру, президентом Міжнародної ліги «Матері і сестри - молоді України», народною артисткою України Галиною Яблонською. Конкурс станом на травень 2019 року об’єднав близько 1,5 тис. осіб з 62 країни світу.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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