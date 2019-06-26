День спорту у м. Біла Церква: презентація програми заходів

26 червня, 13:30 - День спорту у м. Біла Церква: нагородження кращих спортсменів міста за результатами 2018 року

Організатор: ГО «Білоцерківська організація спорту».

Учасники: Дмитро Киришун – голова ГО «БОС»; Олексій Копишинський – член правління ГО «БОС»; Денис Берінчик - український професійний боксер; Михайло Арцімович - чемпіон Європи з бразильского джіу-джитсу; Денис Шкарубо - МСМК з боксу; Максим Пустозвонов - гравець Національної збірної з баскетболу; Олександ Бичков - громадський діяч.

Коротко. Учасники пресконференції презентують програму заходів до Дня Спорту, який пройде в м. Біла Церква (площа Т.Г. Шевченка) 30 червня о 16:00.

Варто зауважити, що планується нагородження кращих спортсменів міста з усіх видів спорту за підсумками 2018 року, змагання з боксу, змішаних єдиноборств (ММА), боротьби, силового екстриму, армреслінгу, а також показові виступу з воркауту, баскетбольного та футбольного фрістайлів тощо.

Додаткова інформація за тел..: 0971717207, e-mail: infobosbc@gmail.com

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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