«Топ-20 активних та ефективних партій України». Презентація рейтингу

26 червня, 9:30 - Презентація ґрунтовного аналізу діяльності українських партій за останній політичний цикл

Організатор: Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД).

Учасники: Володимир Фесенко, Вадим Карасьов, Ігор Петренко, Петро Олещук, Костянтин Матвієнко, Максим Степаненко, Павло Вишебаба, Олексій Боровський, Катерина Сорока, Олександр Солонтай, Валентин Гладких, Денис Марчук, Костянтин Бондаренко, Олександра Решметділова, Остап Єднак, Андрій Помазанов.

Питання до обговорення:

352 партії: чи всі вони потрібні?

Чи зробить державне фінансування роботу партій більш активною та ефективною?

Ребрендинг партій: політична доцільність чи обман виборців?

Феномен регіонально-орієнтованих політичних партій в Україні.

Коротко. Під час заходу експерти презентують топ-20 активних та ефективних партій України, партії-лідери в окремих індексах: електоральна активність, електоральна ефективність, інформаційна активність, програмно-проблемна активність.

Довідково. Експерти Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) у партнерстві з інтернет-виданням «Апостроф» на основі унікальної методології провели ґрунтовний аналіз діяльності всіх 352 українських партій за останній політичний цикл. Партії оцінювалися за 4 ключовими індексами, зокрема: електоральна активність, електоральна ефективність, формування програмно-проблемних активностей, а також інформаційна активність. Сукупність цих показників складає фактичний результат діяльності партій, який експерти виклали у формі рейтингу.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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