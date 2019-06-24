А екологи в Україні, хто вони? Нардеп Андрій Немировський про неконтрольоване забруднення природних ресурсів

24 червня об 11:30 відбудеться пресбрифінг народного депутата Андрія Немировського про неконтрольоване забруднення природних ресурсів (Зала 1).

Спікер: Андрій Немировський - народний депутат України VIII скликання, голова підкомітету з питань запобігання і протидії корупції у сфері екології та охорони навколишнього природного середовища Верховної Ради України.

Коротко. Спікер поведе мову про забруднення водних ресурсів суб’єктами господарювання, стихійні сміттєзвалища, а також про неконтрольоване використання добрив виробниками сільськогосподарської продукції та їх наслідки.

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