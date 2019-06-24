Коли стихне «контрабас»?
Укрінформ
24 червня, 11:00 - пресбрифінг народного депутата Андрія Немировського щодо злочинних схем у Державній прикордонній службі України.
Спікер: Андрій Немировський - народний депутат України VIII скликання, голова підкомітету з питань запобігання і протидії корупції у сфері екології та охорони навколишнього природного середовища Верховної Ради України.
АКРЕДИТАЦІЯ ЗМІ – anna@ukrinform.com
Підсумкові матеріали:
Відео з прес-конференції:
Замовити фото натисніть тут - Фотобанк