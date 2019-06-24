Коли стихне «контрабас»?

Укрінформ
24 червня, 11:00 - пресбрифінг народного депутата Андрія Немировського щодо злочинних схем у Державній прикордонній службі України.

Спікер: Андрій Немировський  - народний депутат України VIII скликання, голова підкомітету з питань запобігання і протидії корупції у сфері екології та охорони навколишнього природного середовища  Верховної Ради України.

АКРЕДИТАЦІЯ ЗМІ – anna@ukrinform.com

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Відео з прес-конференції:

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