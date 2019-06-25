25 червня 10:00- Ліки в психіатрії: звіт про національний моніторинг державних гарантій щодо пільгового забезпечення

Організатор: Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень».

Учасники: Раїса Кравченко - керівник проекту ВГО «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень»; Іван Зеленський - експерт з питань пільгового доступу до ліків, директор БФП «Крапля крові»; Ірина Дзюрах – експерт з моніторингу ВГО «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» у Львівській області; Олена Олійник - експерт з моніторингу ВГО «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» у Харківській області; Юлія Паскевська - начальник відділу моніторингу прав людини у сфері психічного здоров'я ДУ «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ».

Довідково. У квітні-травні 2019 року Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» провела моніторинг стану виконання державних гарантій щодо безоплатного або пільгового доступу до лікарських засобів для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних або психічних порушень. Моніторинг здійснювався у 25 регіонах України шляхом опитування законних представників людей з психіатричними діагнозами, лікарів-психіатрів, самих людей з інвалідністю.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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