Нотаріальна палата України: презентація дієвих механізмів подолання рейдерства у сфері державної реєстрації

26 червня, 11:00 - Антирейд: Нотаріальна палата України пропонує дієві механізми подолання рейдерства у сфері державної реєстрації

Організатор: Нотаріальна палата України.

Учасники: Володимир Марченко - президент Нотаріальної палати України; Ольга Оніщук - перший віце-президент Нотаріальної палати України; Юрій Пилипенко - приватний нотаріус (м.Львів), голова відділення Нотаріальної палати України в Львівській області; Інна Бернацька - приватний нотаріус (м. Острог), голова відділення Нотаріальної палати України в Рівненській області; Валентин Войтовський - приватний нотаріус (м. Київ); народні депутати України: Руслан Сидорович, Оксана Продан, Вікторія Пташник, Леонід Козаченко; Олексій Гончарук - заступник глави Адміністрації Президента України; Олексій Коляденко - заступник директора Департаменту контролю за використанням та охороною земель Держгеокадастру; Анатолій Лещенко - заступник директора Департаменту приватного права Міністерства юстиції України; Владислав Власюк - директор Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України; Юліан Хорунжий - адвокат, член правління Асоціації правників України; Ольга Матвіїва - директор ГО «Бізнес-Варта»; Сергій Погребной - партнер «Sayenko Kharenko», голова правління Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України; Михайло Серебряков - експерт РПР; Андрій Заблоцький - юрист, експерт у сфері аграрного бізнесу, керівник сектору «Сільське господарство» BRDO; Олексій Дорогань - операційний директор BRDO; Віктор Дубовик - адвокат, партнер ЮК «ВОЛХВ».

Коротко. Під час «круглого столу» Нотаріальна палата України презентує напрацювання щодо антирейдерських механізмів у сферах реєстрації нерухомості, землі, корпоративних прав.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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