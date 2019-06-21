Право власності як основа інвестиційної привабливості України. Чого очікує бізнес-спільнота?

21 червня 11:00 - Право власності як основа інвестиційної привабливості України

Організатор: Укрінформ.

Учасники: Олександр Харченко - генеральний директор Укрінформу; Андрій Семидідько - голова «Антирейдерського союзу підприємців України»; Ольга Матвіїва - директор ГО «Бізнес-Варта»; Юрій Пероганич - генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України; Віталій Грусевич - екс-виконавчий директор Конфедерації будівельників України; Олексій Кулагін - член ради директорів Конфедерації будівельників України; Влад Сидоренко - голова комітету «Незалежна медіа-профспілка України» м. Київ; народні депутати України: Леонід Козаченко, Андрій Немировський; Людмила Романовська – директор Дирекції незалежний фахових експертиз Торгово-промислової палати України; Катерина Ковалевська - адвокат, АБ «Катерини Ковалевської»; Вікторія Кулик - засновник ФГ «Дарія і Я»; Олег Кулик - прокурор обласної прокуратури; Ольга Оніщук - 1-й віцепрезидент Нотаріальної палати України; Олег Корейський - керівник 1-го слідчого управління ЦА ДБР; Андрій Михайлик - заступник голови Незалежної медіа-профспілки України; Денис Малюська - політична партія«Слуга народу»; Дмитро Ляпін - радник президента Торгово-промислової палати України з питань розвитку МСБ та дерегуляції.

Коротко. Учасники «круглого столу» представлять кейси з захисту підприємств, запропонують методи як припинити тиск на український бізнес, а також обговорять основні проблеми, з якими зіштовхується бізнес-спільнота.

Мета заходу - створення робочої групи при новій Адміністрації Президента для вироблення дієвих механізмів проти рейдерства.

Додаткова інформація за тел.: 0984894717

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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