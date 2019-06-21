Право власності як основа інвестиційної привабливості України. Чого очікує бізнес-спільнота?

Укрінформ
21 червня  11:00 - Право власності як основа інвестиційної привабливості України

Організатор: Укрінформ.

Учасники: Олександр Харченко  - генеральний директор Укрінформу; Андрій Семидідько - голова «Антирейдерського союзу підприємців України»;  Ольга Матвіїва - директор  ГО «Бізнес-Варта»;   Юрій Пероганич - генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України; Віталій Грусевич - екс-виконавчий директор  Конфедерації будівельників України; Олексій Кулагін - член ради директорів Конфедерації будівельників України;  Влад Сидоренко - голова комітету «Незалежна медіа-профспілка України»  м. Київ;  народні депутати України:  Леонід Козаченко, Андрій Немировський;  Людмила Романовська – директор Дирекції незалежний фахових експертиз Торгово-промислової палати України; Катерина Ковалевська - адвокат, АБ «Катерини Ковалевської»;  Вікторія Кулик -  засновник ФГ «Дарія і Я»;  Олег Кулик - прокурор обласної прокуратури;  Ольга Оніщук -  1-й віцепрезидент Нотаріальної палати України;  Олег Корейський -  керівник 1-го слідчого управління ЦА ДБР; Андрій Михайлик  -  заступник голови Незалежної медіа-профспілки України;  Денис Малюська -  політична партія«Слуга народу»; Дмитро Ляпін - радник президента Торгово-промислової палати України з питань розвитку МСБ та дерегуляції.

Коротко. Учасники «круглого столу» представлять кейси з  захисту підприємств,  запропонують методи як  припинити  тиск на  український бізнес, а також обговорять основні проблеми, з якими зіштовхується бізнес-спільнота.

Мета заходу - створення робочої групи при новій Адміністрації Президента  для вироблення дієвих механізмів проти рейдерства.

Додаткова інформація за тел.: 0984894717

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Відео з прес-конференції:

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