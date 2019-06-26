«Пісні народжені війною». Презентація другого Всеукраїнського фестивалю

Укрінформ
26 червня, 12:00 - Презентація другого Всеукраїнського фестивалю сучасної патріотичної і військової пісні «Пісні народжені війною»

Організатори:  Укрінформ; Благодійний фонд сприяння розвитку духовності, творчості та мистецтв «Вікторія»; Громадська  організація «Всеукраїнське об’єднання інвалідів та учасників війни «ІНАТО».

Спікери: Юрій Стеценко – заступник голови Громадської  організації «Всеукраїнське об’єднання інвалідів та учасників війни «ІНАТО»; Олександр Саримсаков – голова Благодійного фонду сприяння розвитку духовності, творчості та мистецтв «Вікторія».

Довідково. Другий Всеукраїнський фестиваль сучасної патріотичної і військової пісні «Пісні народжені війною» буде проходити  13-16 липня у м. Яремче.

Мета фестивалю – популяризація української патріотичної пісні, налагодження дружніх стосунків між громадянами України та ветеранами, військовослужбовцями, молодими патріотами,  а також пошук авторів та виконавців патріотичних пісень.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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