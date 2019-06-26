«Пісні народжені війною». Презентація другого Всеукраїнського фестивалю

26 червня, 12:00 - Презентація другого Всеукраїнського фестивалю сучасної патріотичної і військової пісні «Пісні народжені війною»

Організатори: Укрінформ; Благодійний фонд сприяння розвитку духовності, творчості та мистецтв «Вікторія»; Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання інвалідів та учасників війни «ІНАТО».

Спікери: Юрій Стеценко – заступник голови Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання інвалідів та учасників війни «ІНАТО»; Олександр Саримсаков – голова Благодійного фонду сприяння розвитку духовності, творчості та мистецтв «Вікторія».

Довідково. Другий Всеукраїнський фестиваль сучасної патріотичної і військової пісні «Пісні народжені війною» буде проходити 13-16 липня у м. Яремче.

Мета фестивалю – популяризація української патріотичної пісні, налагодження дружніх стосунків між громадянами України та ветеранами, військовослужбовцями, молодими патріотами, а також пошук авторів та виконавців патріотичних пісень.

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк