14 червня 12:00 - Початок діяльності дисциплінарних уповноважених Асоціації приватних виконавців України

Організатор: Асоціація приватних виконавців України.

Учасники: Світлана Глущенко – заступник міністра юстиції України; Сергій Ніколаєв – голова Асоціації приватних виконавців України; Олександр Сивокозов – заступник голови Асоціації приватних виконавців України; Довідас Віткаускас – керівник Проекту ЄС «Право-Justice»; Олексій Соломко – дисциплінарний уповноважений Асоціації приватних виконавців України ; Олена Овчаренко - дисциплінарний уповноважений Асоціації приватних виконавців України.

Довідково. В березні 2019 року Асоціацією приватних виконавців України було запроваджено інститут Дисциплінарного уповноваженого з консультативно-рекомендаційними функціями під час здійснення процедур дисциплінарного провадження відносно приватних виконавців. За результатами відкритого конкурсу було обрано двох дисциплінарних уповноважених, які розпочинають свою діяльність з метою об’єктивного та неупередженого аналізу щодо наявності або відсутності у діях приватного виконавця складу дисциплінарного проступку.

Підсумкові матеріали:

В Україні почали роботу дисциплінарні уповноважені Асоціації приватних виконавців

Двоє дисциплінарних уповноважених Асоціації приватних виконавців України, обрані за результатами відкритого конкурсу, відсьогодні розпочали свою роботу.

Про це під час прес-конференції в Укрінформі повідомив заступник голови Асоціації приватних виконавців України Олександр Сивокозов.

“У нас нарешті обрано і затверджено сьогодні радою приватних виконавців України двох дисциплінарних уповноважених - Олексія Соломку та Олену Овчаренко”, - зазначив Сивокозов, представляючи дисциплінарних уповноважених.

Він наголосив, що названі особи обиралися за результатами відкритого конкурсу, а у спільноти приватних виконавців “великі сподівання на роботу цієї нової для нас інституції”.

Водночас, за словами голови Асоціації приватних виконавців України Сергія Ніколаєва, основна функція дисциплінарних уповноважених у першу чергу - захист приватних виконавців під час розгляду дисциплінарних справ Дисциплінарною комісією приватних виконавців.

Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко пояснила, що дисциплінарні уповноважені координуватимуть роботу дисциплінарної практики, будуть готувати висновки до засідання Дисциплінарної комісії, узагальнюватимуть дисциплінарну практику, що, на її думку, “стане позивним поштовхом для того, щоб і ця складова в частині реформи системи примусового виконання судових рішень формувала довіру до діяльності органу регулятора та роботи дисциплінарної комісії”.

“Ми зараз самі ще не знаємо, як ця форма буде працювати на практиці. Ще необхідно багато зробити, розробити якийсь єдиний формуляр нашого висновку... Але загалом дуже позитивний сигнал для нашої професійної спільноти. Офіційно з сьогоднішнього дня всі можуть звертатися за захистом своїх прав”, - сказав Сивокозов.

Представлений дисциплінарний уповноважений Олексій Соломко зазначив, що до сьогодні на засіданні Дисциплінарної комісії приватний виконавець самостійно пояснював правомірність своїх дій, доказував правильність своєї поведінки, тощо.

“Оскільки комісія по своїй суті виконує квазісудову функцію, то необхідно і забезпечити всі елементи розгляду цього питання - захист позиції виконавця... Дисциплінарний уповноважений ще буде тією особою, яка буде представляти позицію Асоціації приватних виконавців, ради приватних виконавців щодо того чи іншого конкретного питання, яке розглядається на засіданні комісії. До цього такої змоги Асоціація не могла заявити”, - наголосив Соломко.

Ще одна представлена дисциплінарний уповноважений Олена Овчаренко наголосила, що під час розгляду дисциплінарних скарг на приватних виконавців виникає багато проблем через неузгодженість законодавства.

“Якщо ми звернемося до формулювання підстави для дисциплінарної відповідальності виконавців, то вона є досить розмита і можливі досить широкі тлумачення цих підстав. Одним із найперших наших завдань, як дисциплінарних уповноважених, є тлумачення цих підстав, напрацювання певних стандартів щодо того, яким чином можуть вчиняти приватні виконавці, а яким чином — ні, щоб не стати предметом дисциплінарного розгляду", - зазначила Овчаренко.

Вона також додала, що наразі основна мета - "зменшення кількості проступків та зменшення кількості дисциплінарних стягнень".

Овчаренко вважає, що зменшення кількості дисциплінарних проваджень та покарань щодо приватних виконавців свідчитиме про те, що інститут дисциплінарної відповідальності досягає поставленої цілі.

Відео з прес-конференції:

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