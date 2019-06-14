14 червня 12:00 - П'ята річниця катастрофи літака Іл-76

Організатор: Віталій Погосян.

Учасники: Віталій Погосян – адвокат; Іляна Гайдук – сестра загиблого десантника; Юрій Бутусов - головний редактор «Цензор.нет»; Вадим Хомаха - керівник проектів «Digests & Analytics Ukraine».

Коротко. Учасники прес-конференції поведуть мову про військово-транспортний літак Іл-76, який 14 червня 2014 року під час посадки в аеропорту Луганська був збитий проросійськими бойовиками. На борту літака перебувало 40 десантників та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Підсумкові матеріали:

Родичі загиблих десантників та екіпажу збитого ІЛ-76 просять Президента взяти справу під свій контроль

Родичі загиблих десантників та екіпажу ІЛ-76, збитого 14 червня 2014 року під час посадки в аеропорту Луганська проросійськими бойовиками, просять Президента Володимира Зеленського взяти справу під контроль.

Про це сказала на прес-конференції в Укрінформі сестра загиблого десантника Іляна Гайдук.

"Ми написали листа, у якому звертаємось до Президента України взяти цю справу під свій контроль і встановити справедливість", - сказала вона.

Гайдук зауважила, що вже пʼять років родини та товариші загиблих намагаються привернути увагу до того, що ніхто не поніс відповідальності за збитий літак. "Справа навмисно затягується. Військові льотчики , які давали покази проти генерала Назарова, були звільнені", - зазначила Гайдук.

Водночас, вона наголосила, що надія в неї є, зокрема, через те, що Президент сьогодні взяв участь у заходах зі вшанування загиблих.

У свою чергу, адвокат потерпілих Віталій Погосян наголосив, що справа загиблих десантників та екіпажу ІЛ-76 штучно затягують. "Минуло 5 років, а досі немає законного вироку", - зазначив він.

За його словами, усі кримінальні провадження щодо генерала Назарова постійно перебувають на експертизі, рік справа знаходилась на розгляді експертів, наразі вона знову на експертизі вже півроку. І тому немає можливості розглянути апеляційну скаргу на існуюче рішення Павлоградського суду.

Він підкреслив, що вже підготовлено відкрите звернення до Президента Зеленського з проханням втрутитись у процес. Під зверненням стоїть 40 підписів, сьогодні його передадуть в Адміністрацію Президента.

Відповідаючи на запитання, хто ще крім Назарова винен у трагедії, Погосян зауважив, що "відповідати має не лише Назаров, але й Муженко".

Як повідомлялося, 14 червня 2014 року у небі над Луганськом співробітники російської військової розвідки (ГРУ) збили військово-транспортний літак Міністерства оборони ІЛ-76. У тій страшній катастрофі загинули 49 військовослужбовців Збройних сил України.

Відео з прес-конференції:

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