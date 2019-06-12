12 червня 10:00 - Збереження сакральних мiсць Києва

Організатор: ГО «ГР «Почайна».

Учасники: Людмила Филипович - професор, доктор філософії, завідуюча відділом історії релігії та релігієзнавства Інституту філософії НАНУ, розробник Паспорту пам'ятки археології та історії; Аннабелла Моріна - краєзнавець, голова ГО «ГР «Почайна», розробник Паспорту пам'ятки археології та історії; Костянтин Богатов -депутат Київської міської ради; Георгій Коваленко - ректор університету Святої Софії-Премудрості; Микола Коханівський - голова Проводу Добровольчого Руху ОУН; Олександр Алфьоров - історик.

Питання до обговорення:

Як зберегти iсторiю великих подiй?

Захист історичних пам’яток.

Чи будуть парк «Почайна» та археологічні розкопки на Поштовiй?

Підсумкові матеріали:

Активісти та науковці обіцяють докласти всіх зусиль для створення музею на місці археологічних знахідок на Поштовій площі

Поштова площа у Києві є сакральним місцем, де має бути створений музей для зберігання артефактів і культурних цінностей.

Про це заявила краєзнавець, голова громадської організації «Громадський рух «Почайна», розробник Паспорту пам'ятки археології та історії Аннабелла Моріна на прес-конференції в Укрінформі на тему: “Збереження сакральних мiсць Києва”.

“Я висловлюю свою повагу усім людям, які з літа минулого року стоять на Поштовій площі і захищають її від забудови. І ми всі відстоюємо місце, яке має величезне історичне і археологічне значення, і сподіваємося, що в подальшому ми зробимо так, щоб там був саме музей, в якому буде розповідатися ця нелегка історія”, - сказала вона.

Моріна зазначила, що зараз необхідно напрацювати чітку програму відродження Поштової площі. За її словами, на цьому місці повинні відбуватися археологічні розкопки, і саме держава має надати кошти на цю справу.

“Розкопки мають відбуватися за кошти держави… До цього археологи проводили так звані рятівні розкопки, які здійснюються в ході забудови, але коли пам’ятка отримала національний статус, то ніяких рятівних розкопок вже не може бути, мають бути наукові дослідження”, - пояснила Моріна.

Професор, доктор філософії, завідувач відділу історії релігії та релігієзнавства Інституту філософії НАНУ, розробник Паспорту пам'ятки археології та історії Людмила Филипович зазначила, що “наша власна історіософія базується на тому, що початок Хрещення нашої країни закладений саме тут в Києві, на місці Поштової площі”, але досі, за її словами, не вистачало артефактів археологічного значення.

“Через фактично 28 років такі факти поступово накопичувалися, і сьогодні вони всі описані в так званому Паспорті пам’ятки, археології і історії, і вони пов’язані саме з місцем Хрещення, ми маємо на увазі територію Поштової площі. Треба подякувати тим археологам, які проявили надзусилля для того, щоб віднайти ці докази, і сьогодні вони є в руках дослідників”, - підкреслила вона.

Филипович наголосила, що цю святість та сакральність Поштової площі потрібно відстоювати та захищати.

Депутат Київської міської ради Костянтин Богатов зауважив, що історія Поштової площі об’єднує суспільство, і це говорить про символічність цього місця.

Як повідомляв Укрінформ, у травні минулого року Верховна Рада доручила уряду вжити необхідних заходів для збереження об'єктів історико-культурної спадщини на Поштовій площі в Києві і рекомендувала Кабміну і КМДА створити там національний музей.

21 червня Київрада прийняла рішення про збереження артефактів, знайдених під час розкопок на Поштовій площі. Рішення "Про організаційно-правові заходи зі збереження пам'ятки археології місцевого значення" Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва (XI-XIX ст.) на Поштовій площі в Київ" і музеєфікацію об'єктів культурної спадщини" підтримали 68 депутатів.

Рішення, крім іншого, передбачає створення комунальної установи "Центр консервації предметів археології" і проведення міжнародного архітектурного конкурсу. Вирішувати, яким бути музею на Поштовій площі, мають експерти музейної справи, історики, архітектори й археологи.

Міністерство культури України почало процес з надання археологічним знахідкам на Поштовій площі національного статусу.

Відео з прес-конференції:

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