11 червня 11:00 - Ключові виклики для України у сфері безпеки та експертне бачення їх вирішення

Організатор: Український Інститут Безпекових Досліджень.

Учасники: Володимир Горбулін - голова Наглядової ради Українського Інституту Безпекових Досліджень, перший віце-президент Національної академії наук України, академік, секретар Ради національної безпеки і оборони України (1995 - 1999); Валентин Бадрак - директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР), член Правління Українського Інституту Безпекових Досліджень; Олексій Грідін - голова правління експертно-аналітичного Центру з питань публічного управління та адміністрування «КУБ»; Сергій Згурець - директор Інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, член Правління Українського Інституту Безпекових Досліджень.

Коротко. Фахівці неурядового сектору у галузі безпеки визначать критичні для України ризики у сфері безпеки і оборони, нададуть своє бачення першочергових дій нової влади для подолання наявних загроз. Серед іншого, експерти ознайомлять із підходами до розвитку сил оборони держави, нарощування оборонного потенціалу, подолання наявних проблем функціонування ОПК та створення оптимальної оборонно-промислової політики, а також утворення умов для всебічного забезпечення безпеки України.

Крім того, експерти поінформують, з якою метою в державі створено Український Інститут Безпекових Досліджень.

Підсумкові матеріали:

Створено нову аналітичну структуру - Український інститут безпекових досліджень

Низка неурядових організацій та аналітичних центрів створили Український інститут безпекових досліджень (УІБД), метою якого є сприяти розвитку структур безпеки.

Про це повідомив на прес-конференції в Укрінформі член правління нової аналітичної структури - директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"Ми хочемо досягти вагомих цілей, утворити постійно діючу комунікацію між владою та експертним середовищем. Амбіції у нас чималі, ми розраховуємо стати українським брендом і, фактично, під це завдання збираємо команду", - сказав він.

За словами Бадрака, наразі сили оборони - армія, прикордонники та гвардія - налічують понад 350 тисяч. “Лише армія "з'їдає" на утримання понад 70 відсотків оборонного бюджету. І такий підхід не дає зробити гіперстрибок для того, щоб провести переозброєння і за рахунок переозброєння знизити чисельність ЗС і зробити їх суто професійними", - сказав він.

Бадрак повідомив, що Інститут створено власними зусиллями, але ініціатори розраховують на гранти. "Ми будемо використовувати і власні ресурси, котрі кожна зі структур заробляє самостійно. Ми також готові до співпраці різноманітної, але ми жорстко віддалені від будь-якої політичної сили”, - додав він.

У загальній заяві керівники правління УІБД наголошують, що першочерговими завданнями вбачають запровадження в Україні програми створення професійної цифрової армії та формування раціональної оборонно-промислової політики з акцентом на залучення приватного капіталу та іноземних інвестицій для створення працюючого та розвинутого ОПК.

Критично важливим, на думку членів правління, є отримання чіткого уявлення про технологічну і виробничу базу, створення умов для запуску системи переозброєння сил оборони, чому сприятиме проведення оборонного огляду, а також огляду оборонної промисловості, включаючи аудит держконцерну «Укроборонпром», документів Воєнної доктрини, Стратегії національної безпеки, Стратегічного оборонного бюлетеня, корекцію рамкового закону України про національну безпеку.

“Ми пропонуємо створити експертну групу при Раді нацбезпеки і оборони за обов`язкової участі недержавних експертів, включаючи представників створеного нами Інституту”, - йдеться у заяві.

В УІДБ наголошують, що Україна здатна впровадити Єдину автоматизовану систему управління ЗСУ, оснастити сили оборони закритим зв'язком і сучасними системами РЕБ, створити ефективну державну систему ППО, а також ракетний щит. Необхідно розвивати Сили спеціального призначення та створити дієве розвідувальне співтовариство.

У заяві підкреслюється, що задля налагодження результативної системи переозброєння армії Україні необхідний ефективно працюючий і розвинутий ОПК, що стане можливим виключно за рахунок формування раціональної оборонно-промислової політики, з акцентом на залучення приватного капіталу та іноземних інвестицій. У цьому зв'язку йдеться у про необхідність у майбутньому створення міністерства для реалізації оборонно-промислової політики держави, формування системи держгарантій для підприємств і зміни ставок при кредитуванні оборонних підприємств. На часі також прийняття низки законів, які унеможливлять закупівлі іноземної військової продукції за наявності своїх розробок.

Український Інститут безпекових досліджень (Ukrainian Security Studies Institute – USSI) створено як неурядову неприбуткову аналітичну організацію, що об’єднає низку профільних аналітичних центрів і громадських організацій, а також авторитетних експертів у галузі безпеки і оборони з метою сприяння розвитку структур безпеки України та забезпечення їх альтернативними аналітичними розробками, оцінками та поглядами на підготовку рішень-реакцій держави на поточні виклики, а також, на планування в даній галузі.

До правління Інституту увійшли: директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, голова правління громадської організації «Експертно-аналітичний центр з питань публічного управління та адміністрування «КУБ» Олексій Грідін, директор Інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, автор серії популярних книжок про українські озброєння та військову техніку Сергій Згурець.

До наглядової ради УІНБ, очолюваної академіком, доктором технічних наук Володимиром Горбуліним, увійшли заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2014 - 2019) Олександр Литвиненко, консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, учасник розробки низки законів і державних документів у галузі безпеки Віктор Плахута.

Треба активніше задіювати Захід на українському ринку озброєнь - Горбулін

Розвиток відносин з США в оборонній сфері та нарощування взаємодії з НАТО є дуже важливими для України.

Таку думку висловив академік Володимир Горбулін на прес-конференції в Укрінформі.

"Ще один важливий аспект (для оборони - ред.) ... - розвиток двосторонніх відносин з США і нарощування конструктивної взаємодії з НАТО. Стрижневе завдання наших відносин - ставки на отримання критичних технологій, втягування західних компаній в роботу на українському ринку, створення наукоємних спільних підприємств, придбання ліцензій. Ми сьогодні дуже туго рухаємося в цьому напрямку", - сказав він.

На думку Горбуліна, національне законодавство в цій сфері є недосконалим, і його треба міняти, в першу чергу якщо мова йде про науково-дослідні роботи в держоборонзамовленні вітчизняним приватним підприємствам.

Академік вважає, що Україні недостатньо переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, наданих американською стороною. "Нам Patriot-и (протиракетні комплекси - ред.) були б набагато важливіші для сьогодення. Я думаю, що ми повинні працювати через громадські інституції, в тому числі щоб переконати американських колег в тому, що Київ - це актив, а не пасив, і що він може перетворитися в збройну, надійно захищену вітрину Заходу", - заявив Горбулін.

Як повідомляв Укрінформ, екс-секретар РНБО, перший віце-президент НАНУ, академік Володимир Горбулін очолив наглядову раду нової аналітичної структури - Українського інституту безпекових досліджень.

Відео з круглого столу:

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