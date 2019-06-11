11 червня 10:00 - Чи потрібні Україні судноплавство та суднобудування? Законопроекти про ВВТ, стан шлюзів та днопоглиблення Дніпра

Організатор: Громадська спілка «За відродження річки Дніпро, як головної транспортної артерії України».

Учасники: Анатолій Кінах – президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП). Леонід Козаченко - голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, народний депутат України; Володимир Клименко – президент Громадської спілки «За відродження річки Дніпро, як головної транспортної артерії України»; Михайло Різак – помічник-консультант народного депутата України, доктор юридичних наук.

Підсумкові матеріали:

Українські промисловці очікують від влади відновлення річкового судноплавства в країні - Кінах

Представники тринадцяти асоціацій аграрної, металургійної, будівельної та суднобудівної галузей України звернулися до Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради України Андрія Парубія та прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням посприяти відродженню українського річкового судноплавства, що в свою чергу є частиною стратегії відновлення суднобудування взагалі.

Про це заявив президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах під час прес-конференції в Укрінформі.

“Ми у своєму зверненні, аналізі та пропозиціях маємо на увазі ще й те, що це (підтримка річкового судноплавства - ред.) взаємопов’язане з необхідністю формування державних чітких заходів по всьому комплексу відновлення вітчизняного суднобудування”, - підкреслив Кінах.

Автори звернення наголошують, що Верховна Рада має терміново розглянути та прийняти проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації Директиви Ради №2003/96/ЄС в частині відновлення конкурентоспроможності судноплавства України на внутрішніх водних шляхах”. Саме ці зміни до Податкового кодексу, впевнені ініціатори звернення, вдосконалять порядок сплати внутрішнім водним транспортом акцизу на паливо. Це дасть змогу збільшити кількість вантажних перевезень українськими річками, сприятиме покращенню екологічного стану в країні та дозволить Державному дорожньому фонду України суттєво заощаджувати на ремонті доріг.

До того ж у зверненні пропонується розглянути на засіданні Ради національної безпеки та оборони питання стану судноплавних шлюзів на українських річках, який наразі є критичним. Автори звернення також закликають українську владу прийняти Національну програму розвитку внутрішнього водного транспорту та закріпити у Бюджетній декларації України на 2020-2022 роки і в проекті Державного бюджету України на 2020 рік перегляд ставок податків на виробництво продукції суднобудування, літакобудування та сформувати процедуру повернення сплаченого акцизу на пальне судновласникам.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році річковим транспортом України було перевезено майже 3,7 млн тонн вантажів, що на 1,6% більше, ніж за 2017 рік.

Відео з прес-конференції:

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