Союзники мають бути об’єднаними перед агресивними діями РФ - Трюдо

Союзники мають бути об’єднаними перед агресивними діями РФ - Трюдо

Укрінформ
НАТО слід підтримувати єдність своїх членів перед загрозами, які створює Росія.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це за підсумками розмови між прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом розповіли в офісі глави канадського уряду.

“Прем’єр-міністр та генеральний секретар погодилися, що союзники повинні залишатися об’єднаними, в тому числі перед російськими агресивними, дестабілізаційними й незаконними діями”, - заявили у Трюдо.

У відомстві додали, що прем’єр-міністр Канади також “наголосив на підтримці Канадою суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України”.

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Окрім цього двоє лідерів поговорили про “важливість погодженого підходу до реагування на виклики, які створює Китай”.

Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО, який розглянув шляхи подальшого зміцнення трансатлантичного партнерства та розвиток Альянсу до 2030 року.

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Лідери країн НАТО підтвердили продовження політики відкритих дверей та євроатлантичні прагнення України та Грузії, а також закликали обидві країни продовжувати реформи для тіснішої інтеграції з НАТО.

Фото: nato.int

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