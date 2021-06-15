Союзники мають бути об’єднаними перед агресивними діями РФ - Трюдо

НАТО слід підтримувати єдність своїх членів перед загрозами, які створює Росія.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це за підсумками розмови між прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом розповіли в офісі глави канадського уряду.

“Прем’єр-міністр та генеральний секретар погодилися, що союзники повинні залишатися об’єднаними, в тому числі перед російськими агресивними, дестабілізаційними й незаконними діями”, - заявили у Трюдо.

У відомстві додали, що прем’єр-міністр Канади також “наголосив на підтримці Канадою суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України”.

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Окрім цього двоє лідерів поговорили про “важливість погодженого підходу до реагування на виклики, які створює Китай”.

Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО, який розглянув шляхи подальшого зміцнення трансатлантичного партнерства та розвиток Альянсу до 2030 року.

Лідери країн НАТО підтвердили продовження політики відкритих дверей та євроатлантичні прагнення України та Грузії, а також закликали обидві країни продовжувати реформи для тіснішої інтеграції з НАТО.

Фото: nato.int