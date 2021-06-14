«Слугу народу» на виборах до Ради підтримали б 28% українців

За партію “Слуга народу” наразі готові проголосувати в разі парламентських виборів 28% опитаних.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, презентованого в Укрінформі.

"Зараз ми фіксуємо 28% тих, які готові голосувати за партію "Слуга народу" (серед, хто визначилися, за кого голосуватимуть). Якщо відбудуться парламентські вибори після президентських виборів і переможе Зеленський, як це передбачається згідно з даними наших опитувань, то очевидно, що ця політична сила матиме більше голосів, ніж фіксують сьогоденні соціологічні опитування", - розповів заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

За партію "Європейська Солідарність" готові проголосувати 19%, за партію “Опозиційна платформа – За життя” - 14%, за "Батьківщину" - 13%.

За його словами, виборчий бар’єр має шанси подолати «Сила і Честь». За неї готові відати свій голос 6,2% тих, хто має намір проголосувати і визначився.

Він підкреслив, що електоральні результати партій майже цілковито дублюють відповідні результати їхніх очільників на президентських виборах.

Загальнонаціональне дослідження електоральних настроїв громадян України проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.