Вірастюк завтра може скласти присягу народного депутата

Василь Вірастюк, обраний на проміжних виборах до Верховної Ради 28 березня від партії "Слуга народу", може скласти присягу на засіданні парламенту у вівторок, 14 червня.

Про це сказав голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"Я сподіваюся, що завтра він буде присягу приймати", - зазначив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом, обраним на проміжних виборах до Верховної Ради 28 березня від партії "Слуга народу".

28 березня на Івано-Франківщині відбулися проміжні вибори народного депутата у 87-му виборчому окрузі з центром у Надвірній. Тут балотувалися 14 кандидатів.

4 квітня на сайті ЦВК з'явилися дані 100% протоколів ДВК, згідно з якими перемогу на довиборах до ВР у 87-му окрузі здобув кандидат від партії "Слуга народу" Вірастюк.

Поліція порушила 17 кримінальних проваджень стосовно ймовірних порушень під час проміжних виборів в окрузі №87.

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5 квітня ЦВК прийняла до подальшого розгляду й опрацювання протокол ОВК про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 87, проте 12 квітня зобов’язала уточнити його з урахуванням рішень судів.

Велика палата Верховного Суду постановою від 1 травня скасувала протокол ЦВК від 22 квітня, яким переможцем на виборах до Верховної Ради в окрузі № 87 визнано Вірастюка.

На засіданні 19 травня на виконання постанови Великої палати Верховного Суду ЦВК встановила результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 87. Проте 21 травня кандидат Олександр Шевченко оскаржив дії ЦВК, протокол та окремі пункти постанови комісії. Верховний Суд розглянув цей позов та 23 травня частково задовольнив його – скасував пункти 1-2 постанови та протокол ЦВК від 19 травня.

ЦВК 25 травня повідомила, що оскаржила рішення Верховного Суду.

5 червня Велика палата Верховного Суду залишила в силі протокол ЦВК про результати виборів до Верховної Ради у 87-му окрузі, згідно з яким перемогу здобув Вірастюк.