Рада може зібратися у четвер на позачергове засідання за ініціативою Президента

У четвер, 17 червня, може відбутися позачергове засідання Верховної Ради за ініціативою Президента.

Про це заявив голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що на цьому тижні, можливо, буде в четвер позачергове засідання, яке буде ініціювати Президент. Зараз ми очікуємо комунікації, що вона сьогодні-завтра пройде", - сказав Корнієнко.

Депутат зазначив, що на цьому засіданні можуть розглянути законопроєкти зі сфери оборони, діджиталізації та низку питань ратифікацій.

"Є декілька законів зі сфери оборони. Наприклад, "Про національний спротив" у першому читанні, "Про критичну інфраструктуру" в першому читанні. Це законопроєкти з нашого пакету діджиталізації про paperless (підписання та зберігання електронних документів - ред.) в першому читанні. У нас є низка ратифікацій, що потребує розгляду", - розповів голова партії "СН".

Водночас, за словами Корнієнка, депутати очікують, що з вівторка парламент може бути заблокований розглядом поправок до деяких законопроєктів.

Так, це може стосуватися поправок до законопроєктів про амністію капіталів та "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Голова партії "Слуга народу" висловлював думку, що народні депутати зможуть швидко долучатися до позачергових засідань парламенту і в міжсесійний період.

Раніше перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання Погоджувальної ради допускав можливість проведення позачергових засідань парламенту.

“Я розумію, що враховуючи велику кількість питань, які будуть розглядатися в цей період, можливо, будуть і деякі позачергові засідання. Тому я теж просив би і комітети підготуватися до них, особливо, що стосується питання національної безпеки - це по законопроєкту № 5557, №5558, це так званий законопроєкт щодо деолігархізації - це №5599, а також по екологічних питаннях, які також визначаються Президентом України як надзвичайно важливі — 4167, 3091, 2201-д, 4461”, - заявляв Стефанчук.

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Також він зауважив, що, на його думку, під час формування порядку денного засідання парламенту в першу чергу треба виходити із міжнародних зобов’язань України перед зарубіжними партнерами.

“Це законопроєкти, як і в тому числі пов’язані і з питаннями щодо верховенства права, щодо розвитку економіки, щодо протидії ковіду. Тому попросив би, щоб вони віднайшли належне місце в порядку денному”, - додав Стефанчук.

Як повідомлялося, згідно з розкладом засідань Верховної Ради України упродовж лютого 2021 року - липня 2021 року, останнє засідання п’ятої сесії Верховної Ради України IX скликання парламенту заплановане на 16 липня, а сама сесія триватиме до 23 липня.