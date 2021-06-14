Законопроєкт про адмінпроцедуру мають внести до Ради цього тижня – Немчінов
Про це він сказав у тижневому огляді новин у сфері реформи державного управління, оприлюдненому на Ютубі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Хочу подякувати активній участі народних депутатів, зокрема пані Ларисі Білозір (член депутатської групи «Довіра» – ред.), яка фактично узяла на себе всю координаційну функцію між першим і другим читанням, за те, що проінформувала громадськість та наших міжнародних партнерів про те, на якій стадії перебуває цей законопроєкт. Цього тижня він має бути внесений до порядку денного Верховної Ради», - сказав Немчінов.
За його словами, минулого тижня координаційна рада з питань реформування державного управління приділяла увагу реформуванню системи оплати праці державним службовцям та обговорили ухвалення Верховною Радою у другому читанні проєкту закону “Про адміністративну процедуру”. Тоді ж члени ради розглянули і затвердили фінальну редакцію Стратегії реформування держуправління на період до 2025 року, яку згодом направлять на погодження зацікавленим органам.
Міністр КМУ також нагадав про те, що уряд робить важливі кроки для завершення реформи держуправління. У межах цієї ініціативи гранична чисельність державних службовців центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів повинна зменшитись приблизно на 10%.
«Це не просто для того, щоб відбулося механічне скорочення, це важливо зробити так, щоб функції виконання обов'язків держави не постраждали від того, а кошти були використані ефективно», - підкреслив він.
Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3475 "Про адміністративну процедуру", який має стати "загальним" нормативно-правовим актом, що запровадить якісно новий рівень законодавчої регламентації процедур зовнішньо-управлінської діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та інших суб’єктів, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські функції, та захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах із державою.
При розробці проєкту закону були використані здобутки сучасної адміністративної науки та зарубіжний досвід.