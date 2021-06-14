Законопроєкт про адмінпроцедуру мають внести до Ради цього тижня – Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розраховує, що на цьому тижні Верховна Рада у другому читанні ухвалить проєкту закону «Про адміністративну процедуру».

Про це він сказав у тижневому огляді новин у сфері реформи державного управління, оприлюдненому на Ютубі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу подякувати активній участі народних депутатів, зокрема пані Ларисі Білозір (член депутатської групи «Довіра» – ред.), яка фактично узяла на себе всю координаційну функцію між першим і другим читанням, за те, що проінформувала громадськість та наших міжнародних партнерів про те, на якій стадії перебуває цей законопроєкт. Цього тижня він має бути внесений до порядку денного Верховної Ради», - сказав Немчінов.

За його словами, минулого тижня координаційна рада з питань реформування державного управління приділяла увагу реформуванню системи оплати праці державним службовцям та обговорили ухвалення Верховною Радою у другому читанні проєкту закону “Про адміністративну процедуру”. Тоді ж члени ради розглянули і затвердили фінальну редакцію Стратегії реформування держуправління на період до 2025 року, яку згодом направлять на погодження зацікавленим органам.

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Міністр КМУ також нагадав про те, що уряд робить важливі кроки для завершення реформи держуправління. У межах цієї ініціативи гранична чисельність державних службовців центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів повинна зменшитись приблизно на 10%.

«Це не просто для того, щоб відбулося механічне скорочення, це важливо зробити так, щоб функції виконання обов'язків держави не постраждали від того, а кошти були використані ефективно», - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3475 "Про адміністративну процедуру", який має стати "загальним" нормативно-правовим актом, що запровадить якісно новий рівень законодавчої регламентації процедур зовнішньо-управлінської діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та інших суб’єктів, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські функції, та захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відносинах із державою.

При розробці проєкту закону були використані здобутки сучасної адміністративної науки та зарубіжний досвід.