У Луцьку відкрили Почесне консульство Литви

«11 червня у Луцьку офіційно відкрили Почесне консульство Литви у Волинській області. У церемонії відкриття взяли участь віце-спікер Сейму Литви Паулюс Саударгас та посол Вальдемарас Сарапінас», - йдеться у повідомленні.

Вони привітали Сергія Мартиняка з початком роботи на посаді Почесного консула.

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Як повідомляв Укрінформ, у Киргизстані розпочинає роботу перше Почесне консульство України. 7 червня відбулося офіційне вручення консульського патенту почесному консулу України Есенкулу Момункулову.

Фото: Посольство Литовської Республіки