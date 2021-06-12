У Луцьку відкрили Почесне консульство Литви
Укрінформ
У Луцьку на Волині відкрили Почесне консульство Литовської Республіки.
Як передає Укрінформ, про це у Твітері повідомляє посольство Литовської Республіки в Україні.
«11 червня у Луцьку офіційно відкрили Почесне консульство Литви у Волинській області. У церемонії відкриття взяли участь віце-спікер Сейму Литви Паулюс Саударгас та посол Вальдемарас Сарапінас», - йдеться у повідомленні.
Вони привітали Сергія Мартиняка з початком роботи на посаді Почесного консула.
Як повідомляв Укрінформ, у Киргизстані розпочинає роботу перше Почесне консульство України. 7 червня відбулося офіційне вручення консульського патенту почесному консулу України Есенкулу Момункулову.
Фото: Посольство Литовської Республіки