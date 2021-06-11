Сенат Чехії вимагає від Кремля негайно припинити агресію проти України

Сенат (верхня палата) Парламенту Чеської Республіки у четвер більшістю голосів ухвалив постанову «Щодо актуальної ситуації на території суверенної держави Україна, окупованої військами Російської Федерації».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Посольства України в Чеській Республіці.

Проти постанови не проголосував жодний сенатор.

Як зазначається, у прийнятому документі Сенат закликав до невідкладного звільнення всіх українських громадян, які незаконно утримуються та ув'язнені на території Кримського півострова та в Росії; виступив з вимогою до Росії невідкладно припинити бойові дії та порушення прав людини у Криму та на окупованих територіях східної України; констатував, що російські посадові особи, чия діяльність або бездіяльність уможливили або зумовили військові злочини проти України, постануть перед міжнародним кримінальним судом; підтримав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах; підтримав політику ЄС щодо невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також застосування обмежувальних заходів ЄС у відповідь на ці дії Росії.

Прийняття постанови ініціював голова Комітету з питань закордонної політики, оборони та безпеки Павел Фішер, який зазначив у своєму виступі перед чеськими депутатами: «Ця постанова – це прояв солідарності, нагадування про значення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах».

Посол України у Чехії Євген Перебийніс подякував Павлу Фішерові, а також голові Сенату Мілошу Вистрчілу та усім чеським сенаторкам і сенаторам за підтримку та прийняття цього важливого документа, який став конкретним виявом солідарності чеського народу з Україною у цей непростий для неї час.