У Раді зареєстрували законопроєкт про монетизацію пільг на проїзд

У Верховній Раді зареєстрований проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг».

Про це свідчать дані на сайті ВР, передає Укрінформ.

Згідно з інформацією в картці законопроєкту, він зареєстрований 11 червня під номером 5651 і переданий на розгляд керівництву.

Суб’єкт законодавчої ініціативи - Кабінет Міністрів.

Текст законопроєкту і супровідні документи наразі не оприлюднені.

Як повідомляв Укрінформ, 9 червня Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг», яким передбачається надання пільг з оплати проїзду на підставі рішень органів місцевого самоврядування.

Схваленим урядом проєктом закону вносяться зміни до законів України «Про транспорт» та «Про автомобільний транспорт» у зв’язку із запровадженням грошової компенсації замість пільг з оплати проїзду.