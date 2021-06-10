Заходу варто збільшити присутність у Чорноморському регіоні – генерал Годжес

Росія зберігає суттєву військову присутність навколо України, попри заяви її військового керівництва, тож Україну цього року може чекати «довге й гаряче» літо з можливим сплеском напруги у серпні або у вересні.

Про це колишній командувач сил США в Європі, а нині – керівник стратегічних досліджень Центру аналізу європейської політики (CEPA) Бен Годжес заявив сьогодні під час інтернет-конференції «Темні хвилі: гра сил у регіоні Чорного моря», яка відбулася під егідою Атлантичної ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Можна очікувати, що це буде дуже довге, погане та гаряче літо для України в регіоні Чорного моря. Майже нічого звідти не відведено. Міністр Шойгу розповів казки, що це були лише навчання, і війська повернулися в казарми. Жоден молодший лейтенант у Форт Беннінг (Військова база армії США – ред.) не буде вірити жодної секунди, що ці хлопці пішли. Вони все ще там», - сказав американський генерал-лейтенант у відставці.

Він також висловив занепокоєння щодо того, що може трапитися наприкінці серпня або у вересні – «це буде для росіян, скажімо так, наступний крок».

За словами Годжеса, росіяни зупиняються лише там, де їх зупиняють, вони ніколи не скажуть, що захопили достатньо, і не будуть нічого робити далі.

«Що ми бачимо зараз - це продовження того, що почалося у 2008 році з вторгнення у Грузію. Вони бачили, що Захід не зробив нічого, коли вони окупували 20 відсотків території Грузії. Наступним сигнал для них - Захід не зробив нічого, коли режим Асада перейшов червоні лінії, що були накреслені президентом Обамою. Захід не зробив тоді нічого, включаючи США Велику Британію або Францію», - сказав генерал.

Він назвав недостатньою також реакцію Заходу на російську поведінку після подій 2014 року. Найкраще у цьому вимірі, за його словами, виглядало НАТО, яке зробило певні корективи у власній політиці. Водночас санкції ЄС, ймовірно, дещо уповільнили російську модернізацію, але, очевидно, не змогли бути достатньо болючими, щоб змінити російську поведінку.

«Те, що ми бачимо зараз – це лише продовження тиску з боку Росії. Тож виникає питання – як ми можемо отримати ініціативу в Чорноморському регіоні? Безумовно, певні люди будуть дуже обережними, щоб будь-які дії не виглядали «провокативними». Але, якщо реально подивитися на Росію – їм не потрібна провокація. Найбільша провокація для них – це відсутність нашої реакції. Якщо вони бачать, що ми нічого не робимо у відповідь на їхні дії – це дозволяє їм йти далі», - зауважив Годжес.

На його думку, для того, щоб перехопити ініціативу в Чорноморському регіоні, Заходу варто збільшити власну присутність та кількість спільних багатонаціональних навчань, на кшталт цьогорічного «Сі Бриз», яке розпочнеться за два тижні та буде найбільш масштабним за кількістю учасників за всі останні роки. Такі навчання мають проводитися паралельно з іншими навчаннями із відпрацювання багатонаціональних спроможностей, і, ймовірно, не лише в Україні, щоб саме Росія була вимушена реагувати на дії Заходу, а не навпаки, як відбувається зараз.

Ще одним ключовим фактором стійкості країн регіону, включаючи Україну, він назвав економічні та правові реформи, що мають підвищити їх інвестиційну привабливість.

«Грузія й Україна мають зробити себе більш привабливими для інвестицій. Зараз немає жодного серйозного німецького, французького або американського бізнесу в Україні або в Грузії, - і цим пояснюється недостатній інтерес до того, що відбувається в регіоні», - зауважив колишній командувач.

Як вже повідомлялося у квітні поточного року Російська Федерація почала стягувати війська на кордони з Україною та на її окуповані території, що викликало велике занепокоєння міжнародної спільноти. Згодом міністр оборони РФ Шойгу оголосив про відведення російських військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань». Водночас Росія залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

За інформацією офіційних органів України та за результатами спостереження незалежних розслідувачів, кількість російських військ, які на той час Росія зосередила біля східних кордонів України та в окупованому Криму, перевищувала 110 тисяч особового складу.