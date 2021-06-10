Арахамія назвав головні питання, які «Слуга народу» планує вирішити до кінця року

Реформи судової системи, Служби безпеки України та запровадження накопичувальної пенсійної системи будуть головними питаннями, які партія «Слуга Народу» планує вирішити до кінця 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Політради партії та очільник депутатської фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія на форумі «Медіа-2021: реформи, виклики, можливості», повідомляє пресслужба політсили.

«Перше питання – судова реформа. Друге – реформа СБУ та створення бюро економічної безпеки. Законодавчий механізм вже існує, але треба завершити цей процес. Третє питання – система накопичувальної другої пенсії», – сказав він.

За словами депутата, концепція накопичувальної пенсійної системи вже створена. Але оскільки це питання стосується кожного громадянина України, буде проведено велике суспільне обговорення.

Як повідомляв Укрінформ, Давид Арахамія прогнозує, що законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також законопроєкт, який удосконалює процес обрання членів Вищої ради правосуддя, отримають високу підтримку народних депутатів - на рівні 285-300 голосів.