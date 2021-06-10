У п’ятницю в КСУ будуть збори суддів, бо з вівторка його робота заблокована — джерело

У п’ятницю, 11 червня, у Конституційному Суді відбудуться збори суддів у зв’язку з тим, що з вівторка робота суду заблокована.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.

“У п’ятницю о 12 годині відбудуться збори суддів”, - сказав він.

За словами співрозмовника, з вівторка судді КС не можуть ухвалити порядок денний, тому засідань на цьому тижні не було.

Він зазначив, що непорозуміння між суддями виникли 3 червня під час розгляду так званої земельної справи. Тоді один з авторів конституційного подання, народний депутат Василь Німченко (ОПЗЖ), висловив клопотання про участь у розгляді справи суддів Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

Для розв'язання цього питання судді пішли у нарадчу кімнату, але не дійшли порозуміння і перенесли розгляд справи на невизначений час.

“У вівторок намагалися прийняти порядок денний і знову порушили питання, чому немає двох суддів і на якій підставі їх не пускають в суд. Порядок денний не прийняли, засідання не відбулося”, - розповів співрозмовник агентства.

У середу, за його словами, засідання суду не відбулося через відсутність кворуму, оскільки декілька суддів перебувають у відпустках.

“А сьогодні ситуація повторилася. У суді лише 12 суддів, решта — у відпустках. Шість суддів проголосували проти затвердження порядку денного”, - додав він.

Водночас у пресслужбі КС Укрінформу повідомили: “Розгляд питань порядку денного відкладено у зв’язку з тим, що судді не затвердили порядок денний”.

На сайті суду сказано, що 10 червня судді мали розглянути подання щодо конституційності так званого мовного закону.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня Велика палата КС відклала розгляд справи щодо конституційності закону про відкриття ринку землі до розгляду клопотання щодо можливої участі у засіданні Олександра Тупицького і Олександра Касмініна, звільнених Президентом з посад суддів КСУ.

Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ за результатами "аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО".

Обоє звільнених суддів оскаржили указ Президента у Верховному Суді.