Клімкін: Критично важливо, щоб Путін пообіцяв Байдену не перетинати «червоних ліній» щодо України

Для України критично важливим є досягнення під час зустрічі президентів США і Росії домовленості щодо відмови Кремля від масштабних військових або гібридних провокацій, дестабілізації ситуації в Україні і захоплення нових територій.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю "Главкому".

"Для нас критичними є домовленість щодо неперетинання Путіним червоних ліній у плані масштабних військових або гібридних провокацій, дестабілізації ситуації в Україні і захоплення нових областей. Друга червона лінія - це умовна зупинка цієї масової паспортизації на окупованих територіях, бо як нам проводити там реальні вибори, коли там все російське на сьогодні? Ще один момент полягає в тому, аби Росія не зайшла в Білорусь військовим шляхом і фактично проковтнула її, таким чином загрожуючи нам фундаментально. Звичайно, й питання стосовно Криму – політичних в’язнів та іншого", - сказав Клімкін.

Він спрогнозував, що під зустрічі президентів США і РФ, найімовірніше, буде досягнуто домовленості, що американці знову будуть розмовляти щодо України чи Донбасу безпосередньо з Росією.

"Тобто це не буде доєднання до якихось інших форматів. Це буде відновлення якогось треку, але з іншими людьми і з іншим змістом, який існував умовно між Волкером та Сурковим", - вважає дипломат.

Ексміністр також допустив можливість тимчасового зменшення напруження між Вашингтоном та Москвою, яке називають найбільшим з часів холодної війни.

"Я не бачу цього на перспективу. На сьогодні російська верхівка вибрала свій шлях: вона буде далі відбудовувати імперію, робити з Росії «чорну коробку» через ізоляцію від світу і намагатися впливати на весь інший світ. Якщо не буде чіткої домовленості, що Росія припиняє шкодити інтересам США, причому не тільки безпосередньо Штатів, а і їхніх союзників і партнерів, тоді будуть знову ескалація за ескалацією", - вважає дипломат.

Як повідомлялося, зустрічі президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна відбудеться 16 червня у Женеві.