Арахамія вважає, що «плівки Медведчука» варто транслювати на телеканалах

Записи телефонної розмови лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова варто транслювати на всіх національних каналах, аби люди знали правду.

Про це голова Політичної ради партії «Слуга народу», голова депутатської фракції партії “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія сказав на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я вважаю, що ці чотири випуски треба транслювати на національних каналах, щоб люди знали, коли їм брешуть в очі, коли кажуть, що вони патріоти, а потім роблять такі справи”, - сказав Арахамія.

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Як зазначив голова політичної партії “Слуга народу”, перший заступник голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, у випадках, коли правоохоронні органи доведуть вину тих чи інших парламентаріїв, їх зв'язки з РФ, за рішенням суду таких депутатів можна позбавляти мандату. "Верховна Рада своїм голосуванням це робить. Там наговорено точно не на один вирок. Просто треба, щоб зараз правоохоронна система відпрацювала”, - сказав він.

Корнієнко надав, що в парламенті є тимчасова слідча комісія, яка всебічно розслідує факти з оприлюдненого ЗМІ запису телефонної розмови Медведчука і Суркова. “І не тільки для цього. А й для кейсів спекуляцій із країною-агресором представників чинної та минулої влади. Цю комісію очолює Мар'яна Безугла. Це точно людина, до якої немає питань щодо репутації чи щодо позиції політичної, тому я думаю, що зараз будуть результати комісії і правоохоронні органи нам мають щось сказати”, - додав народний депутат.

Як повідомлялося, 25 лютого видання Цензор.НЕТ оприлюднило аудіозапис розмови двох людей із голосами, схожими на голоси лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорюють поставки електроенергії в захоплений Крим і обмін полоненими на Донбасі.

Розмова датована 2014 роком. На аудіозаписі людина з голосом, схожим на голос Медведчука, декілька разів згадує президента України.

Пресслужба Служби безпеки України заявила, що "ці записи ретельно вивчаються слідчим та оперативним підрозділами СБУ щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення".

Рада національної безпеки та оборони 19 лютого застосувала санкції до 19 юридичних осіб і 8 фізичних осіб. У списку є Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що санкції щодо цієї родини - за статтею "фінансування тероризму".

Фото: Євген Котенко