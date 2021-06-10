Італія підтримує санкції проти Росії та посилення ефективності «Мінська»

Італія підтримує санкції проти Росії та посилення ефективності «Мінська»

Укрінформ
Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо заявив, що Італія виступає за підвищення ефективності Мінського процесу.

Про це він сказав після переговорів з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми вважаємо, що залучені сторони повинні надалі докладати якомога більше зусиль для надання більшої ефективності Мінським домовленостям у переговорному форматі. Ми продовжуємо цілковито підтримувати Нормандський формат і Тристоронню контактну групу під егідою ОБСЄ задля досягнення мирного і стабільного вирішення”, - сказав глава МЗС Італії.

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За його словами, Рим підтримує територіальну цілісність України і санкції проти Росії, а також виступає проти незаконної анексії Криму РФ.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо перебуває в Україні з офіційним візитом.

Фото: Кулеба/Твіттер

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