Уряд розробляє законопроєкти про деокупацію та покарання для колаборантів

Уряд готує два важливі законопроєкти про політику перехідного періоду та про відповідальність за правопорушення, вчинені під час тимчасової окупації території України.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав на засіданні круглого столу на тему: "Законодавче врегулювання форм відповідальності за колабораціонізм як складову реінтеграційного процесу тимчасово окупованих територій України: стан проблеми та шляхи вирішення”, повідомляє Укрінформ із посилання на Телеграм урядовця.

“Уряд передбачив у своєму плані пріоритетних дій на цей рік розробку двох важливих законопроєктів — “Про державну політику перехідного періоду та процедури перехідного періоду” та “Про відповідальність за правопорушення, вчинені під час тимчасової окупації території України”. Це робочі назви законопроєктів, вони ще будуть переглядатись, втім, основним їх принципом є дотримання міжнародних стандартів в постконфліктному врегулюванні — невідворотність покарання за найсерйозніші злочини, звільнення від відповідальності тих, хто не вчиняв тяжких та особливо тяжких злочинів, але і запровадження обмежень, зокрема для зайняття посад публічної служби — як вже зазначалось, ідеться про люстрацію”, - зазначив міністр.

За його словами, ці законопроєкти розробляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вони є важливою складовою формування державної політики реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Урядовець вважає, що питання встановлення відповідальності за правопорушення, пов’язані з тимчасовою окупацією території України, є особливо нагальним питанням. Тому реєстрація народними депутатами законопроєктів, що доповнюють Кримінальний кодекс України статтями за так званий "колабораціонізм" цілком відповідає запитові і політиків, і суспільства.

“Міжнародні нормативно-правові акти не передбачають відповідальності за співробітництво (колаборацію) з окупаційними режимами. І таке співробітництво не завжди становить значну суспільну небезпеку, а відтак не всі види такого співробітництва мають бути кримінально караними”, - зауважив він.

Запровадження елементів перехідної юстиції передбачає визначення засад відповідальності за правопорушення, вчинені у зв’язку зі збройним конфліктом, а також вжиття заходів щодо неповторення конфлікту — серед іншого, люстрації, додав Немчінов.

Крім цього, нагадав міністр, нещодавно Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права» (реєстр. № 2689), який очікує на підпис. Цим законом значною мірою переглянуті існуючі статті Кримінального кодексу України щодо злочинів, пов’язаних зі збройними конфліктами.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 20 травня ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права".

Зокрема, зміни до статті 8 Кримінального кодексу передбачають запровадження принципу універсальної юрисдикції щодо злочинів агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів. Тобто такої дії законодавства про кримінальну відповідальність, яка не пов'язана з місцем вчинення злочину, громадянством, постійним місцем проживання підозрюваного чи потерпілого або шкодою національним інтересам держави.

Верховна Рада 3 червня відхилила проєкт постанови, яка скасовувала ухвалення Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права".