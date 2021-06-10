У фракції «Голосу» шукають оптимальний варіант реагування на ситуацію в партії

У парламентській фракції партії «Голос» шукають оптимальний варіант виходу із ситуації, що склалася у політичній силі.

Про це написав член фракції «Голосу» Ярослав Юрчишин у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Частина депутатів фракції "Голос" розглядає різноманітні варіанти реагування на події, які відбуваються в партії. Чи краще сказати в тому, на що вона перетворилася... Ми шукаємо оптимальний варіант реагування та ґуртуємо тих, для кого демократія, відкритість та підзвітність не голослівні гасла, а принципи життя та діяльності», - заявив Юрчишин.

За його словами, коли партія перестає бути механізмом втілення принципів та цілей і стає лише засобом боротьби за владу, починається її занепад, «далі - зміна бренду чи просто зникнення».

Депутат висловив сподівання, що колеги, які ще можуть вплинути на виправлення ситуації в партії, знайдуть методи адекватного реагування. «Правда, в результаті зачисток та створення нових осередків з підконтрольними людьми на чолі це буде зробити надважко», - додав Юрчишин.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня телеведучий та шоумен Сергій Притула оголосив про вихід із партії «Голос» через непорозуміння із керівництвом політсили.

Раніше низка ЗМІ повідомили, що кілька народних депутатів мають намір вийти з партії та фракції «Голос». Серед них, зокрема, Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устинова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін і Ярослав Юрчишин.