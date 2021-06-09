Кабмін призначив Ляшку ще одного заступника

Кабмін призначив Ляшку ще одного заступника

Укрінформ
Кабінет Міністрів призначив Олександра Комаріду на посаду заступника міністра охорони здоров'я.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Уряд щойно призначив ще одного заступника міністра охорони здоров'я. Олександр Комаріда, вітаю у команді! До праці", - написав Ляшко.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 червня на посаду заступника міністра - головного державного санітарного лікаря було призначено Ігоря Кузіна, на посаду заступника міністра - Петра Ємця. Також у команді міністра охорони здоров'я на посадах заступників залишаються Ірина Садов'як, Ірина Микичак, та Ярослав Кучер.

Олександр Комаріда раніше обіймав посаду генерального директора Фармацевтичного директорату МОЗ.

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