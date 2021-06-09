Єрмак: Останні два роки у відносинах зі США ми все робили правильно

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що упродовж останніх двох років команда Президента України все правильно робила у відносинах зі США, і нині спостерігається безпрецедентний рівень взаємодії з американською адміністрацією на всіх рівнях.

Про це він заявив у коментарі, наданому Укрінформу, щодо аудіоплівок телефонної розмови 2019-го року з адвокатом тодішнього президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані і спецпредставником Держдепу США Куртом Волкером, опублікованих CNN.

"Укотре переконався, що останні два роки у відносинах зі США ми все робили правильно", – зазначив очільник ОП.

Він зауважив, що чергова публікація про події 2019 року змусила поновити у пам'яті розмови з Джуліані та Волкером. Єрмак запевнив, що абсолютним пріоритетом для нього тоді, як і нині, були національні інтереси України.

"Переді мною як помічником Президента України стояла низка завдань, одне з яких – добитися зустрічі президентів двох держав. І було дуже важливо не зайняти жодну зі сторін у тодішній серйозній внутрішньополітичній боротьбі у Сполучених Штатах. І саме так я й діяв – дуже виважено та обережно", – пояснив він.

Керівник Офісу глави держави наголосив, що вся команда Президента України доклала "неймовірних зусиль" не лише для того, щоб зберегти двопартійну підтримку нашої держави у США. За його словами, мета була набагато амбітнішою – вивести українсько-американські відносини на рівень справжнього стратегічного партнерства.

"І попри серйозну внутрішньополітичну боротьбу у Сполучених Штатах, численні зусилля третіх сил зіпсувати відносини наших країн – їм це не вдалося. Сьогодні ми можемо констатувати, що зусилля нашої команди дали результат, адже цього року ми маємо безпрецедентний рівень взаємодії з американською адміністрацією на всіх рівнях», – зазначив Єрмак.

Як повідомлялося, раніше телеканал CNN повідомив, що отримав аудіозапис телефонної розмови Джуліані з Волкером і тодішнім помічником Президента України Єрмаком у липні 2019 року. У публікації зазначається, що Джуліані "тиснув і вмовляв" Україну почати розслідування проти Джо Байдена.

25 вересня 2020 року Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США й України, через який у США почали процедуру імпічменту Трампа, оскільки з тексту розмови випливає, що Трамп тиснув на Зеленського, переконуючи почати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Курт Волкер обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України в 2017-2019 роках. Він подав у відставку на тлі процесу імпічменту Трампа, якого звинувачували в тиску на Україну.

Фото: ОП