Кулеба про розмову Єрмака та Джуліані: То була дипломатія в умовах ідеального шторму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час розмови у 2019 році з адвокатом колишнього президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані утримав розмову в межах конструктивної дипломатії.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав Кулеба.

“Дипломатія - річ нелінійна. Маневри в ній є річчю необхідною, якщо допомагають досягнути кінцевої мети - захистити національні інтереси”, - написав Кулеба.

У 2019 році Україна постала перед серйозним викликом, коли її інтенсивно намагалися втягнути у внутрішню політику США. Наш національний інтерес тоді полягав в тому, щоб зберегти двопартійну підтримку в США, не дати звинуватити Україну у «підіграванні» тій чи іншій стороні, і водночас не зіпсувати відносини з тодішньою адміністрацією США.

Очільник МЗС зазначив, що то була дипломатія в умовах ідеального шторму. Попри загрози, Україні вдалося пройти цей період гідно.

“Розмова Андрія Єрмака була частиною цієї складної дипломатичної гри. Він все правильно зробив, нормально утримав розмову в межах конструктивної дипломатії, хоча на нього тиснув Джуліані з його неперевіреними даними та чіткою метою втягнути Україну у внутрішню політику США”, - написав Кулеба.

Також глава МЗС повідомив, що ані президент Зеленський, ані Андрій Єрмак, як безпосередній співрозмовник Джуліані, не дозволили втягнути нашу державу у внутрішньоамериканські розборки.

За словами Кулеби “в дипломатії для перемоги маневр є не менш важливим, ніж у військовій справі”. Він переконаний, що у 2019 році дипломатичні маневри дозволили уникнути наслідків, з якими нашій країні було б дуже важко впоратися.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році наприкінці серпня адвокат колишнього президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані провів переговори з помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком в Мадриді.

Фото: МЗС