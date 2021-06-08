Усі засідання Ради у травні пропустили 16 депутатів - КВУ

Усього 286 із 421 народних депутатів були присутні на всіх засіданнях Верховної Ради протягом травня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані Комітету виборців України.

“Комітет виборців проаналізував відвідування народними депутатами України пленарних засідань Верховної Ради у травні 2021 року. Всього в травні відбулося шість пленарних засідань. Із 421 народного депутата всі засідання Верховної Ради відвідали лише 286 парламентаріїв”, - йдеться в повідомленні.

Водночас не були зареєстровані на жодному засіданні 16 нардепів. Найбільше від парламентської фракції “Опозиційна платформа - За життя” - п’ятеро парламентаріїв; четверо від “Слуги народу”; троє від “Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, один від депутатської групи “За майбутнє”, а також троє позафракційних.

Дев’ять народних депутатів були зареєстровані лише на одному засіданні Ради із шести. До цього списку потрапили п’ятеро нардепів від “ОПЗЖ”, по одному депутату від фракцій “Голос”, “Європейська солідарність” та депутатської групи “За довіру”, а також один позафракційний.

Ще дев’ять нардепів були зареєстровані на двох засіданнях ВР. Зокрема, четверо від “ОПЗЖ”, двоє від “Слуги народу”, один від “Батьківщини”, один від депутатської групи “За майбутнє” та один позафракційний.

Як зазначає пресслужба КВУ, причини щодо відсутності депутатів на пленарних засіданнях ВР публічно не відзначаються. Крім цього, наголошується, якщо народний депутат не зареєструвався за допомогою електронної системи, але протягом пленарного засідання здійснював голосування за допомогою електронної системи, він вважається таким, що зареєструвався.

Дані КВУ оприлюднені відповідно до зведеної електронної реєстрації народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, усього в травні цього року відбулося шість пленарних засідань Верховної Ради, під час яких було проведено 266 голосувань.