«Євросолідарність» проводить з'їзд у Києві

У Києві на артзаводі «Платформа» проходить з'їзд політичної партії «Європейська солідарність».

Як передає кореспондент Укрінформу, захід організовано з нагоди сьомої річниці з дня обрання лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка Президентом України (2014-2019 роки).

«Сьогодні у нас є особливий день, 7 червня 2014 року Петро Порошенко очолив країну», – сказав ведучий заходу Святослав Бойко.

За його словами, головне завдання з'їзду - «подивитися вперед, подивитися у майбутнє з опорою на нашу з вами українську історію і на наш твердий монолітний фундамент, який ми заклали».

Він зауважив, що для проведення з'їзду було обрано саме артзавод «Платформа», тому що «це символічне місце, як приклад перетворення старого радянського занедбаного заводу на креативний простір».

Крім цього, Бойко повідомив, що «Європейська солідарність» спільно із благодійним фондом «Таблеточки» у межах з'їзду проводять аукціон, кошти з якого будуть спрямовані на допомогу дітям із онкологічними хворобами.

Учасників з‘їзду «Європейської солідарності», зокрема, привітав міський голова Києва Віталій Кличко. Він сказав наголосив, що «проєвропейські сили мають зробити все для незворотності України на європейському шляху розвитку».

Як повідомляв Укрінформ, Петро Порошенко - п'ятий Президент України (7 червня 2014 - 20 травня 2019), лідер партії «Європейська солідарність», народний депутат фракції «ЄС» у Верховній Раді.