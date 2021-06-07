ТКГ обговорить порушення «тиші» збройними формуваннями Росії

Тристороння контактна група 9 червня на засіданні в режимі відеоконференції розгляне питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Телеграм українська делегація для участі у ТКГ.

Зазначається, що згідно з графіком, на 8 червня заплановані відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної та економічної груп, а на 9 червня - відеоконференцію загального засідання Тристоронньої контактної групи.

«Порядок денний: питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; вдосконалення контрольного механізму; імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту; забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню; продовження розробки плану спільних кроків», - ідеться в повідомленні.

Крім того, учасники ТКГ обговорюватимуть питання відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у населених пунктах Золоте і Щастя, обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані території та відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

«Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню. Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Тристоронньої контактної групи 19 травня сторони підтвердили гарантії безпеки для відкриття КПВВ в Щасті та Золотому. Зокрема, координатор гуманітарної підгрупи посол Тоні Фріш підтвердив готовність відвідати ці КПВВ для об’єктивної оцінки виконання умов для їх відкриття.