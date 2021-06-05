Мінськ не був «суперпосередником» у переговорах щодо сходу України - експерт

З огляду на загострення економічних і політичних відносин з Білоруссю Україна має зайнятися пошуком нових форматів Мінського процесу.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Дом" сказав голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

На думку експерта, не варто переоцінювати значення Мінська як посередника в мирних переговорах.

"Насправді Білорусь не була "суперпосередником" у розв'язанні проблем, пов'язаних із окупацією української території на сході. Тому говорити про посередницьку роль Мінська я б не став. Дійсно, майданчик всіх влаштовував, зокрема й наших західних партнерів. Але ми отримали те, що отримали", — уточнив Бураковський.

Він додав, що майданчик дійсно давав змогу Україні формувати деякі етапи переговорів, однак останні дії Олександра Лукашенка, який ввів економічні обмеження проти України, свідчать про те, що Білорусь "фактично підтримала Росію".

"Що стосується безпосередньо Мінського процесу, то ми можемо його називати "Мінський процес", тому що там дійсно були ухвалені деякі рішення, сформовані деякі формати нашої взаємодії. Але в нинішніх умовах Білорусь закрила для себе можливість брати участь у цьому процесі, оскільки фактично стала на бік Росії з усіма наслідками, що випливають звідси", — сказав експерт.

Він переконаний, що Україні слід визначитися з розробкою нових форматів переговорів, які дадуть змогу зміцнити захист українських інтересів і територіальної цілісності країни.

"Мінський процес переживає непрості часи. І ми не повинні говорити про Мінський процес як про процес — ми повинні говорити про формати, які можна припустити, щоб продовжити переговори та відстоювати українські територіальні та економічні інтереси", — резюмував Бураковський.

Через загострення політичних і економічних відносин з Білоруссю Україна може перенести мирні переговори з Мінська, зараз розглядаються кілька міжнародних майданчиків. Проте, як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Росія, згода якої також потрібна для переформатування переговорів, може спробувати внести дисбаланс у процес.