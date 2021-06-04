Україна збільшує миротворчий контингент у Конго – рішення РНБО

Рада національної безпеки і оборони погодила питання щодо направлення персоналу для участі України в місії ООН зі стабілізації ситуації в Демократичній Республіці Конго.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалено на засіданні РНБО під головуванням Президента України Володимира Зеленського, інформує Офіційне інтернет-представництво глави держави.

Як зазначається, порядок денний засідання РНБО містив вісім питань. Серед них, зокрема, відповідно до доручення Глави держави від 27 квітня під час перебування в Херсоні, члени Ради нацбезпеки і оборони розглянули питання забезпечення додаткової безпеки на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

Окрім того, члени Ради нацбезпеки і оборони погодили питання про направлення персоналу для участі України у місії ООН зі стабілізації ситуації в Демократичній Республіці Конго.

«Там уже є наш контингент. Зараз він буде на невелику кількість, але збільшуватись. Питання прийняте одноголосно», - заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

Також повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні РНБО “було дано доручення керівництву Державної служби геології та надр України та Митної служби щодо виконання рішень РНБО, які стосуються боротьби з контрабандою та стану справ у сфері надрокористування”.

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Як зазначається, на засіданні РНБО також заслухали інформацію заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова про виконання рішення РНБО щодо підготовки законопроєкту “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”, який уже зареєстрований у парламенті.

Згідно з повідомленням, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що органи влади, відповідальні за підготовку цього документа, отримали доручення активізувати свою роботу, адже ініційований Президентом законопроєкт відкриє шлях до ухвалення інших нормативно-правових актів, що мають ліквідувати олігархічну систему в Україні.

Зазначається, що Володимир Зеленський доручив підготувати проєкти цих документів упродовж двох тижнів.

Як повідомлялося, 2 червня 2021 року Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Фото з сайту armyinform.com.ua