Любченка ввели до складу РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що Президент ввів першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки Олексія Любченка до складу РНБО.

Про це глава Радбезу сказав на брифінгу після засідання РНБО, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас є Рада нацбезпеки і оборони України, в яку входять на сьогодні 23 особи. До речі, хотів би сказати, що сьогодні Президент України указом ввів першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки пана Любченка до складу (Радбезу), він так само відсьогодні є членом Ради нацбезпеки і оборони України”, - заявив Данілов.

Як повідомлялось, 20 травня Верховна Рада призначила голову Державної податкової служби Олексія Любченка на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - першого віцепрем'єр-міністра України.

21 травня Кабінет Міністрів перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на Міністерство економіки.