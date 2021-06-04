Брифінг за підсумками засідання РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов проводить брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як передає Укрінформ, трансляцію веде Офіс Президента у Фейсбуці.

Як анонсувалося, Президент Володимир Зеленський затвердив порядок денний сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки і оборони, який складається з 8 питань, поданий секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Серед іншого, планувалося обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО тощо.

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Як повідомляв Укрінформ, попереднє засідання РНБО відбулося 14 травня. Тоді було застосовано персональні санкції до 557 так званих «злодіїв у законі» та затверджено Стратегію кібербезпеки України на 5 років.