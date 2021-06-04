Разумков відкрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив пленарне засідання парламенту.

У залі зареєструвалося 157 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 4 червня, народні депутати під час години запитань до уряду заслухають доповідь міністра соціальної політики Марини Лазебної. Її доповідь стосуватиметься виконання урядом постанови Верховної Ради "Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, спрямовані на захист дитини в Україні", яку було ухвалено 17 січня 2020 року.

Порядок денний засідання також передбачає розгляд у другому читанні проєкту закону №5153 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету".

У другому читанні також планується розгляд законопроєкту №4107 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Крім цього, народні депутати мають намір розглянути в другому читанні законопроєкт №3601 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції".