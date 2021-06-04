Соцзахист дітей: Рада на годині запитань до уряду заслухає Лазебну

Верховна Рада під час години запитань до уряду заслухає доповідь міністра соціальної політики Марини Лазебної.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний засідання, опублікований на сайті Верховної Ради.

Доповідь Лазебної стосуватиметься виконання урядом постанови Верховної Ради "Про стан соціального захисту дітей та невідкладні заходи, спрямовані на захист дитини в Україні". Постанову було ухвалено 17 січня 2020 року. Вона передбачає комплекс заходів на поліпшення становища українських дітей та вдосконалення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань забезпечення та дотримання прав дитини в Україні.

Порядок денний засідання також передбачає розгляд у другому читанні проєкту закону №5153 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету".

У другому читанні також планується розгляд законопроєкту №4107 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Депутати мають намір розглянути в другому читанні законопроєкт №3601 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції".