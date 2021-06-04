Центрвиборчком вніс зміни до складу чотирнадцяти ТВК з місцевих виборів

Центральна виборча комісія внесла зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованих постановами ЦВК від 10 серпня 2020 року № 172 та від 15 лютого 2021 року № 63.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба секретаріату ЦВК.

"Загалом станом на 2 червня 2021 року комісія припинила повноваження 5 919 членів територіальних виборчих комісій. З них – 447 голів ТВК, 348 заступників голів ТВК, 413 секретарів ТВК, 4 711 членів ТВК", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: ЦВК затвердила Антикорупційну програму до 2023 року

Крім того, до ЦВК надійшли подання від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо внесення змін до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі. Комісія розглянула ці подання та внесла відповідні зміни до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі постановою ЦВК від 25 червня 2020 року №117.

Читайте також: Рада призначила позачергові вибори у чотирьох населених пунктах

Разом із тим, у зв’язку зі змінами у переліку виборчих дільниць, ЦВК також внесла відповідні зміни до переліку одномандатних виборчих округів, утворених на постійній основі постановою ЦВК від 28 квітня 2012 року № 82.