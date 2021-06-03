ЦВК затвердила Антикорупційну програму до 2023 року

Центральна виборча комісія на виконання Закону України “Про запобігання корупції” розробила Антикорупційну програму ЦВК на період 2021-2023 років та затвердила її на своєму засіданні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба секретаріату Комісії.

“Так, Антикорупційна програма спрямована на запровадження та реалізацію комплексу додаткових заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в діяльності Комісії. Відповідно до програми, це відбуватиметься шляхом ідентифікації корупційних ризиків, їх оцінки, встановлення причин, що їх породжують, а також розроблення та впровадження заходів, які допоможуть усунути та запобігти виникненню таких ризиків”, - йдеться в повідомленні.

Положення цієї програми є обов’язковими для дотримання всіма членами Комісії та працівниками секретаріату Комісії. Також Антикорупційна програма ЦВК буде надіслана до Національного агентства з питань запобігання корупції на погодження.

Як повідомлялося, 27 квітня ЦВК затвердила звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у своїй діяльності. Комісія ідентифікувала корупційні ризики у своїй діяльності, описала та оцінила їх – було виявлено, ідентифіковано та оцінено 26 корупційних ризиків, із них 10 ризиків із середньою пріоритетністю та 16 ризиків із низькою пріоритетністю.

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За результатами їх оцінки ЦВК підготувала опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також напрацювала пропозиції щодо заходів з їх усунення (мінімізації рівня).