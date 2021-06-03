Зеленський пропонує Раді ввести оновлене поняття електронного ЗМІ

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ввести оновлене поняття електронного засобу масової інформації.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у законопроєкті №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", текст якого з’явився на сайті парламенту.

Згідно із запропонованим визначенням, електронний засіб масової інформації – це засіб поширення періодично оновлюваної інформації для невизначеного заздалегідь кола суб'єктів у електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет під сталою назвою як індивідуалізуючою ознакою. Профіль (акаунт) в соціальних мережах не вважатиметься електронним ЗМІ.

Також законопроєкт дає визначення засобу масової інформації. Це будь-який з таких суб'єктів: друкований засіб масової інформації, електронний засіб масової інформації, інформаційне агентство, канал мовлення. Контролером визначається особа, яка володіє можливістю здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність засобу масової інформації безпосередньо або через інших осіб шляхом реалізації прав бенефіціара, або незалежно від статусу бенефіціара здійснювати такий вплив на основі договору чи будь-яким іншим чином.

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Як повідомлялося, 2 червня Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію. Положення документа передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів, та створення Реєстру олігархів. Серед ознак олігарха наводиться значний вплив на засоби масової інформації.

Закон про олігархів набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності і втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.

Згідно з чинним Законом України "Про інформацію", засоби масової інформації - це засоби, призначені для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації. Закон "Про телебачення та радіомовлення" визначає аудіовізуальний (електронний) засіб масової інформації як організацію, що надає для масового приймання споживачами аудіовізуальну інформацію, передану у вигляді електричних сигналів і прийняту за допомогою побутових електронних пристроїв.