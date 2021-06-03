Рада розблокувала закон про продаж землі через електронні аукціони

Верховна Рада відхилила всі сім проєктів постанов щодо скасування закону про продаж землі через електронні аукціони.

Як передає кореспондент Укрінформу, жоден з проєктів постанов "Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони" не набрав мінімально необхідних 226 голосів.

Ініціювали відповідні проєкти народні депутати від фракції "Батьківщина" у Верховній Раді.

Вони обґрунтували необхідність скасування закону, зокрема, тим, що "ухвалення щодо нього рішення відбулося із порушеннями вимог Конституції та Регламенту Верховної Ради". У зв‘язку з цим депутати наполягають на тому, що закон не може вважатися ухваленим і підлягає скасуванню.

Після відхилення проєктів постанов Голова Верховної Ради Дмитро Разумков може підписати закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони” (№2195). Після цього законодавчий акт буде направлений на підпис Президенту.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила цей закон 18 травня 2021 року.

Документом передбачено запровадження продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.