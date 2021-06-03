Кулеба запросив США інвестувати у виробництво «зеленого» водню в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив США інвестувати у виробництво водню в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що Кулеба провів телефонну розмову із співголовою групи підтримки України у Палаті представників США, конгресвумен Марсі Каптур.

Розмова відбулася в контексті активізації контактів глави української дипломатії із представниками Конгресу для протидії спільним загрозам України та США і обговорення пріоритетів розвитку стратегічного партнерства.

Кулеба подякував Каптур за її особистий внесок у зміцнення двопартійної та двопалатної підтримки України в Конгресі США, просування важливих для нашої держави законодавчих ініціатив.

Каптур наголосила, що група підтримки України готова і надалі разом з іншими членами Палати представників та Сенату США докладати зусиль для стримування Російської Федерації від подальших агресивних дій проти Української держави.

Співрозмовники обговорили протидію Північному потоку - 2.

Окремою темою розмови став розвиток співпраці України та США у сфері відновлюваних джерел енергії.

Кулеба нагадав, що минулого року Європейський Союз затвердив довгострокову стратегію реформування сектору енергетики на основі економіки низьковуглецевого споживання. «За нашими підрахунками, Україна може задовольняти попит європейського ринку на «зелені» джерела енергії, ставши найбільшим постачальником водню», - зазначив міністр закордонних справ.

У цьому контексті він запросив американську сторону інвестувати у виробництво водню в Україні та створення інфраструктури для його транспортування до Європи.

Як повідомляв Укрінформ, 24 травня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та спеціальний посланник Президента США з питань клімату Джон Керрі обговорили енергетичну безпеку, а також співпрацю у сфері відновлювальної енергетики й «зеленого» переходу.