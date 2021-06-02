Зеленський обговорив з канцлером Австрії спільні інвестпроєкти та вакцинацію

Президент України Володимир Зеленський та Федеральний канцлер Республіки Австрія Себастьян Курц у телефонній розмові висловили задоволення високою динамікою двостороннього діалогу та результативною співпрацею в багатьох сферах.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

Як зазначається, Зеленський поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на сході України та в тимчасово окупованому Криму, передусім у контексті нещодавньої ескалації вздовж кордонів України та тривалої мілітаризації півострова.

"У цьому зв’язку Глава держави відзначив важливість солідарності міжнародної спільноти з Україною та подякував Федеральному канцлеру Австрії за тверду позицію Відня щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності нашої держави", - зазначили в Офісі Президента.

Повідомляється, що сторони детально обговорили перебіг виконання домовленостей, досягнутих за результатами офіційного візиту Президента України до Австрії у вересні минулого року. Зокрема, було позитивно відзначено пожвавлення показників двосторонньої торговельно-економічної співпраці попри наявні епідемічні обмеження.

Співрозмовники також обговорили прогрес у реалізації низки інвестиційних проєктів в Україні за участю австрійського бізнесу, обмінялися думками щодо кроків обох держав у контексті протидії поширенню COVID-19 та забезпечення щеплення громадян якісною вакциною.

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В ОП наголосили, що окрему увагу сторони приділили пріоритетним завданням діалогу Україна – ЄС. За словами глави Української держави, потужним стимулом для проведення реформ та імплементації Угоди про асоціацію з ЄС є визнання нашими партнерами європейської перспективи України.

Федеральний канцлер Республіки Австрія підтримав євроінтеграційні прагнення України.

Президент також докладно ознайомив Курца з ініціативою «Кримська платформа», спрямованою на деокупацію та забезпечення системного моніторингу безпекової та гуманітарної ситуації в окупованому Криму.

Зеленський запросив Федерального канцлера Австрії здійснити найближчим часом офіційний візит до України.